رايتس ووتش: العراقيون يشعرون بان حكومتهم تخدم مصالح ايران

اعربت منظمة هيومان رايتس ووتش، عن قلقها من استخدام القوات الامنية العراقية الرصاص الحي ضد المتظاهرين، فيما اشارت الى ان العراقيين يشعرون بان حكومتهم تخدم مصالح ايران.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث في تصريح لصحيفة عربية تابعته الخليج 365، "نشعر بالقلق الشديد حول الوضع في العراق واستخدام القوات العراقية القوة المفرطة والرصاص الحيّ ضد المتظاهرين"، مبينا "اننا رأينا موجة جديدة من الاحتجاجات في العراق ولبنان، وحتى في إيران".

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واضاف انه "في لبنان، هناك تغيير في الطريق، لكن لا نعلم أين سيؤدي وفي العراق، كذلك"، مشيرا الى انه "في العراق ولبنان، يسود قلقٌ من التأثير الإيراني، وإن كان مستواه ونوعيته مختلفين في كل بلد".

وتابع ان "مستوى النفوذ الإيراني في العراق تحديداً ادى إلى استياء واسع النطاق، لأن هناك شعوراً لدى العراقيين بأن حكومتهم لا تخدم الشعب، بل مصالح إيران"، لافتا الى ان "التظاهرات في العراق شهدت بعض التراجع بسبب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بأوامر أميركية، لكن ساعدها عاد واشتد".