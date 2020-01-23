الناتو تجدد التزام بعثتها في العراق بواجباتها

اكد حلف الناتو، الخميس، التزام بعثتها في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في مقر إقامته بدافوس اليوم، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ"، مبينا انه "تم التباحث خلال اللقاء حول القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل".

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واضاف انه "تم استعراض الاوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الامن والاستقرار في العراق والمنطقة".

من جهته، جدد الأمين العام لحلف شمالي الاطلسي "التزام بعثة حلف الناتو فى العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاجه القوات المسلحة العراقية".