شرطة بغداد: القبض على متهم اعترف بسرقة 39 كيلو ذهب في الكاظمية

أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على متهم اعترف بسرقة 39 كيلو ذهب في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة.

وقال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من مفارز شرطة بغداد - أفواج طوارئ بغداد الأول ومفارز مكافحة إجرام الكاظمية ومفارز شعبة استخبارات الكاظمية ومفرزة من وحدة استخبارات فوج طوارئ بغداد الاول، تمكنت أثناء الممارسات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية سيطرة مدخل الشالجية من إلقاء القبض على مشتبه به والتوجه به إلى مكتب مكافحة إجرام الكاظمية وتسليمه اليهم حيث اعترف المتهم بسرقة 39 كيلو ذهب من منطقة الكاظمية".



وفي السياق، أضافت القيادة، أن "مفارز فوج طوارئ بغداد الأول بالتعاون مع مفرزة من وحدة استخبارات الفوج وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة النزاهة وغسيل الأموال، تمكنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المتهمين وفق الماده( ٢٤٠)ق.ع بعد ورود معلومات مؤكده بتواجده في منطقة الرحمانية وتسليمه إلى مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية أصولياً لاتخاذ الإجراء اللازم بحقه".