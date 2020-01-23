حقيبة يد الدجاجة للأشخاص الذين يحبون الدواجن! (صور)

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تخيّلي موضة السنة: أصبح بإمكانك أن تستعرضي أمتعتك مثل الدجاجة لأنه بات يمكنك الحصول على حقيبة يد تشبه الدجاجة أو إهدائها لشخصٍ يحب الدجاج!
الأمر حقيقي! هذه الحقيبة تبدو في الواقع مثل الدجاجة المطاطية!
لكن قبل انتقاد هذه الحقيبة يجب أن نتذكر أن هناك العديد من الأشخاص حول العالم يحبون الدواجن ويربونهم في مزارعهم او حدائق منازلهم، تماماً كما يحب غالبيتنا القطط والكلاب!
فهذه الحقيبة صُنعت بالفعل لشخصٍ يحب الدجاج! ويبدو ان الكثير من الناس يحبون الدجاج لأن حقيبة الدجاجة هذه انتشرت بشكلٍ كبير على انستاغرام.. لكن عذراً إذا لم تكن دجاجة حقيقية تضع البيض، إنما يمكنها أن "تجلس" على البيض الموضوع مسبقاً.. والدليل هذه الصورة:
وروّجت الشركة المصنعة لهذه الحقيبة قائلة: ""قرقر نفسك" مع حقيبة يدنا الجديدة المنعشة. حقائب الدجاج خاصتنا سوف تنير يومك حتماً. الكيس مصنوع من مطاط سهل التنظيف وقاعدة نايلون وبطانة."
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.