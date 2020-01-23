ألمانيا تحظر "مجموعة هتلر" النازية.. وتشن مداهمات بـ6 ولايات

قررت وزارة الداخلية الألمانية، الخميس، حظر "مجموعة هتلر القتالية" النازية، تزامنا مع مداهمات بـ6 ولايات لضبط عناصرها.

وقالت الوزارة، في قرار نقلته مجلة "دير شبيجل" الألمانية: "قررنا حظر جماعة كومباكت 18 ألمانيا (أو مجموعة هتلر القتالية) لأنها موجهة ضد النظام الدستوري وترتبط بشكل أساسي بالاشتراكية القومية".

وتعد هذه أيديولوجية النظام النازي، نسبة للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر، الذي سقط بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وبموجب القرار، يحظر الآن استخدام شعارات واسم المجموعة.

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وبالتزامن مع قرار الحظر، شنّت الشرطة مداهمات واسعة ضد عناصر المجموعة في 6 ولايات؛ أبرزها هيس (وسط) وتورينجن (شرق) وشمال الراين - وستفاليا (غرب)، وفتشت شققا وصادرت وثائق، وفق شبيجل.





وقالت المجلة نفسها إن "قرار حظر المجموعة كان محل دراسة منذ أشهر، وبالتحديد منذ اكتشاف حدوث تواصل بين قاتل السياسي الداعم للاجئين فالتر لوبكه، في يونيو/حزيران الماضي، والمجموعة قبل تنفيذه الجريمة.

ومؤخرا، حذرت الشرطة الأوروبية "يورو بول" من أنشطة "كومباكت 18" العابرة للحدود.

وتأسست مجموعة "كومباكت 18" النازية في 1992، ويرمز الرقم 18 للحروف الأول والثامن في الأبجدية الألمانية، وهما H وA، كرمز لاسم أدولف هتلر. وتهدف لتقويض النظام السياسي الحالي وإعادة الحكم النازي لألمانيا.

وبصفة عامة، تقدر السلطات الألمانية عدد النازيين الجدد المنتمين لأكثر من مجموعة منها كومباكت 18 ومواطنو الرايخ بـ٢٥ ألف شخص.