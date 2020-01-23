أذاعت قناة "سكاي نيوز" تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إعلانه أن تركيا لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار.
وقال في جلسة بـ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود الأتراك المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية زاعما أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا.
وأضاف أوغلو: أن بلاده "تدعم السراج".
وتابع أوغلو: "ليس لدينا حضور عسكري كبير هناك"؛ مضيفا: "نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا".
وأكد : "نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة"؛ مدعيا: "نجحنا حتى الآن".
وحول إيران، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعارض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وأضاف: "لا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين إيران وأمريكا".
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا: ليس لدينا حضور عسكري كبير في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.