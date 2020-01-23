تركيا: ليس لدينا حضور عسكري كبير في ليبيا

أذاعت قناة "سكاي نيوز" تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حول إعلانه أن تركيا لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار.

وقال في جلسة بـ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود الأتراك المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية زاعما أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا.

وأضاف أوغلو: أن بلاده "تدعم السراج".

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وتابع أوغلو: "ليس لدينا حضور عسكري كبير هناك"؛ مضيفا: "نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا".

وأكد : "نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة"؛ مدعيا: "نجحنا حتى الآن".

وحول إيران، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعارض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وأضاف: "لا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين إيران وأمريكا".