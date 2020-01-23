بث مباشر.. حفل عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لحضور احتفالية عيد الشرطة. وبدأت الإحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة.

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