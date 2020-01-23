خارجية مصر: تم استقدام مقاتلين أجانب إلى ليبيا ونرفض الحوار مع الإرهاب

أعلن وزير الخارجية المصري، ​سامح شكري​، أنه "تم استقدام مقاتلين أجانب إلى ​ليبيا​"، مؤكداً أن بلاده والدول المجاورة لها "ترفض إجراء أي حوار مع ​الإرهاب​". وأتت تصريحات الوزير المصري خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد في الجزائر.

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