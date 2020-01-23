اشترت شركة بترول ولاية جوجارات الهندية، أول شحنة غاز طبيعي مسال من قطر، لبدء تشغيل مرفأ موندرا المُشيد في الآونة الأخيرة. وتملك ​الحكومة​ الهندية 75 بالمئة بمرفأ موندرا للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته 5 ملايين طن سنويا، فيما تملك مجموعة الملياردير جوتام أداني الحصة الباقية. وكان من المنتظر أن يبدأ المرفأ العمل في تشرين الأول الماضي، لكن أُرجئ تشغيله. وذكرت المصادر أنه من المتوقع الآن أن يبدأ عمله في غضون أسبوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول شحنة غاز طبيعي مسال تصل من قطر إلى الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.