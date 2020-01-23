الصدر للعراقيين : هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم

دعا زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون"، السيد مقتدى الصدر، رجال ونساء العراق إلى "نصرة الوطن"، معتبرا أن "ساعة الاستقلال والسيادة قد دقت".
وخلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، توجه الصدر للعراقيين أن "هبوا إلى نصرة الوطن فهو يستصرخكم وأبشروا بعراق مستقل يحكمه الصالحون لا فساد فيه".
يأتي ذلك، بينما دعا الصدر، إلى تظاهرة مليونية سلمية غدا الجمعة تندد بالوجود الأمريكي في العراق، معتبرا أن سيادة البلاد تنتهك من قبل "قوات غازية".
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