ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان نيوزيلندا الشهر الماضي إلى 20

ارتفع عدد قتلى ثوران بركان جزيرة وايت آيلاند في نيوزيلندا، الشهر الماضي إلى 20 شخصا، بعد الإعلان رسميا عن مقتل اثنين لم يتم العثور عليهما حتى الآن.
وأعلنت الشرطة النيوزيلندية إن الاثنين هما هايدن مارشال إنمان من نيوزيلندا، ووينونا لانجفورد من أستراليا، وأن "كبير الأطباء الشرعيين حكم بأن وينونا وهايدن توفيا فى جزيرة وايت".
ولا يزال الناجون، وعددهم 47 شخصا معظمهم سياح كانوا على الجزيرة أو قرب البركان عند ثورانه، يخضعون للعلاج في مستشفيات فينيوزيلندا وأستراليا لإصابتهم بحروق شديدة.
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