ارتفاع عدد قتلى ثوران بركان نيوزيلندا الشهر الماضي إلى 20

ارتفع عدد قتلى ثوران ​بركان​ جزيرة وايت آيلاند في ​نيوزيلندا​، الشهر الماضي إلى 20 شخصا، بعد الإعلان رسميا عن مقتل اثنين لم يتم العثور عليهما حتى الآن.

وأعلنت ​الشرطة​ النيوزيلندية إن الاثنين هما هايدن مارشال إنمان من نيوزيلندا، ووينونا لانجفورد من ​أستراليا​، وأن "كبير الأطباء الشرعيين حكم بأن وينونا وهايدن توفيا فى جزيرة وايت".

ولا يزال الناجون، وعددهم 47 شخصا معظمهم سياح كانوا على ​الجزيرة​ أو قرب البركان عند ثورانه، يخضعون للعلاج في ​مستشفيات​ فينيوزيلندا وأستراليا لإصابتهم بحروق شديدة.