الشركة المشغلة لمطار دبي: سخضع كل القادمين من الصين للفحص الحراري

أعلنت الشركة المشغلة ل​مطار دبي​ أنه سيتم فحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من ​الصين​، بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ هناك، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا وأكثر من 500 إصابة.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن الركاب القادمين إلى مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات ​العالم​ ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.

وفي وقت سابق، أعلنت مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، التي تواجه تفشي فيروس "كورونا الجديد" ، تعليق حركة ​النقل العام​ وغلق ​المطار​ ومحطات ​السكك الحديدية​ أمام الركاب المغادرين خارجها، وطالبت 11 مليون مواطن بعدم الخروج من المدينة.