الشركة المشغلة لمطار دبي: سخضع كل القادمين من الصين للفحص الحراري

أعلنت الشركة المشغلة لمطار دبي أنه سيتم فحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك، مما أسفر عن وفاة 17 شخصا وأكثر من 500 إصابة.
وذكرت مؤسسة مطارات دبي أن الركاب القادمين إلى مطار دبي الدولي، ثالث أكثر مطارات العالم ازدحاما، سيخضعون لفحص حراري.
وفي وقت سابق، أعلنت مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، التي تواجه تفشي فيروس "كورونا الجديد" ، تعليق حركة النقل العام وغلق المطار ومحطات السكك الحديدية أمام الركاب المغادرين خارجها، وطالبت 11 مليون مواطن بعدم الخروج من المدينة.
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