عبدالله: النظام الطائفي عقدة العقد أمام بناء دولة المواطنة

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "يجب أن تتوحد كل القوى الحية في ​لبنان​، تحت شعار، الانتقال للدولة المدنية. النظام الطائفي كان وسيبقى، عقدة العقد، والعائق أمام بناء دولة المواطنة والحداثة والمساواة. وإلا سنستمر في الانهيار والتفكك والضياع."

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