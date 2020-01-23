السلطات الصينية تعزل 11 مليون مواطن بسبب فيروس كورونا

قامت السلطات ​الصين​ية بعزل أكثر من 11 مليون مواطن، في خطوة غير مسبوقة، لمحاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب حتى الآن المئات من مواطنيها.

وأغلقت فرق من ​الشرطة​ وقوات التدخل السريع و​الأمن​، محطة قطارات مدينة ووهان، حيث سمح للركاب الذين يحملون تذاكر سفر فقط بدخول المحطة، ثم سدت القضبان المعدنية مدخل المحطة، ليعود المسافرون أدراجهم، وهم يشكون من أنهم لا يملكون ملجأ آخر يمكنهم الذهاب إليه.

وقد اصطف المواطنون في الطوابير لشراء الأقنعة من ​الصيدليات​ التي حددت حزمة واحدة لكل زبون، فيما ارتدى العاملون في المجال الطبي بدلات واقية خارج المستشفى حيث يتم علاج بعض المرضى المصابين بمرض التهاب الجهاز التنفسي الفيروسي.

وطلبت السلطات في بيان لها، من جميع السكان ارتداء أقنعة في الأماكن العامة وحثت موظفي الحكومة على ارتدائها في العمل وطالبت أصحاب المتاجر بنشر لافتات بهذا الخصوص لزوارهم.

وظهرت ​الأمراض​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ الذي تم التعرف عليها مؤخرا للمرة الأولى في ووهان الشهر الماضي، وكانت غالبية الحالات، التي بلغت 571 حالة، في الصين، توفي 17 منهم حتى الآن.