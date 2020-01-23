دريان: ما يحصل في وسط بيروت إساءة للحراك الشعبي ومطالبه المحقه

وصف مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ما جرى ويجري في أسواق ​وسط بيروت​ من بعض المندسين من تكسير للمحلات وقطع الأشجار والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة بانها أعمال منافية للأخلاق وشغب مرفوض ومدان، واكد إن ما يحصل في ​شوارع بيروت​ العاصمة التي تحتضن الجميع من تخريب هو إساءة للحراك الشعبي ومطالبه المحقة، داعيا الى المحافظة على امن البلد وسلامة ممتلكاته وممتلكات ​الشعب اللبناني​، ومناشدا ​القوى الأمنية​ تكثيف جهودها من اجل حفظ امن الوطن والمواطنين.

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