ميشال ضاهر: حلّ الأزمة المالية والاقتصادية قد يتطلب ثلاث سنوات في حال توفّرت الارادة

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان حلّ ​الأزمة​ المالية والاقتصادية قد يتطلب ثلاث سنوات في حال توفّرت الارادة والشجاعة السياسية لمواجهتها. أما إذا لم تتوفر هذه الإرادة فسنعاني على الأرجح لفترة طويلة قد تمتد عشرات السنين. فالمطلوب من ​الحكومة​ وضع خطة عملية واضحة وعاجلة تحظى على رضى وغطاء من ​المجتمع الدولي​ وثقة محلية.

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