النشرة: الجماعات المسلحة شنت هجوما على مواقع الجيش السوري بجنوب ادلب

افاد مراسل "الخليج 365" في سوريا بأن "الجماعات المسلحة شنت فجر اليوم هجوما عنيفا بأعداد كبيرة باتجاه مواقع الجيش السوري المتمركزة في جنوب وجنوب شرق إدلب، وقد تمكن المسلحون على اتجاه التح - أبو حريف- السمكة، عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي انسحبت منها".
وتصدى الجيش السوري للهجوم ومنع المسلحين من التقدم في باقي النقاط وما تزال الاشتباكات مستمرة مع مسلحي جبهة النصرة على امتداد خطوط التماس بالتزامن مع استهداف الطيران الحربي السوري بالصواريخ مواقع المسلحين في مدينة معرة النعمان و محيط مدينتي اريحا و سراقب و قرية سرجة ومنطقة جبل الاربعين بالريف الجنوبي.
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