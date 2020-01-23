وجه عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​، النائب ​إبراهيم الموسوي​، رسالة انتقادية لوزير الخارجية الأميركي ​مايكل بومبيو​، طالباً منه إيقاف حملة الإفتراء والأكاذيب والدعايات المضللة ضد ​حزب الله​. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي،أشار الموسوي إلى أن بومبيو "يطالب اللبنانيين ان يقولوا لحزب الله كفى، وانت تعلم ان غالبيتهم تدعم الحزب، كل ​العالم​ يقول لبلادك كفى، لكنكم تستمرون في دعم العدوان والاحتلال والديكتاتوريات في كل أنحاء العالم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي لبومبيو: لو توقف أكاذيبك ودعاياتك المضللة ضد حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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