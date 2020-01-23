الأب ميشال عبود رئيسا جديدا لكاريتاس لبنان

انتخب الأب ميشال عبود رئيسا جديدا لرابطة كاريتاس لبنان خلفا للاب بول كرم الذي تنتهي ولايته القانونية في 31 آذار 2020 على ان تبدأ ولاية الاب عبود القانونية صباح اليوم التالي في الأول من نيسان المقبل، وذلك خلال انعقاد الدورة الإستثنائية لمناقشة أنظمة رابطة كاريتاس لبنان عقب الدورة العادية السنوية الـ53 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان التي عقدت في الصرح البطريركي في بكركي في تشرين الثاني 2019.
ويشغل الاب عبود منذ العام 2010 وحتى اليوم منصب رئيس إقليم عكار في كاريتاس.
وتمنت رابطة كاريتاس لرئيسها الجديد، في بيان، "التوفيق في مهمته الجديدة لخدمة خير الناس وفق تعاليم أمنا الكنيسة، ودعم المعوزين في مجتمعنا المتألم والتواق لتطبيق العدالة الإجتماعية رغم كل التحديات، بغية تلبية حاجات الجميع ضمن إمكانيات كاريتاس المتوفرة، خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان".
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