الأب ميشال عبود رئيسا جديدا لكاريتاس لبنان

انتخب الأب ميشال عبود رئيسا جديدا لرابطة كاريتاس ​لبنان​ خلفا للاب بول كرم الذي تنتهي ولايته القانونية في 31 آذار 2020 على ان تبدأ ولاية الاب عبود القانونية صباح اليوم التالي في الأول من نيسان المقبل، وذلك خلال انعقاد ​الدورة​ الإستثنائية لمناقشة أنظمة رابطة ​كاريتاس لبنان​ عقب الدورة العادية السنوية الـ53 ل​مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك​ في لبنان التي عقدت في الصرح البطريركي في ​بكركي​ في تشرين الثاني 2019.

ويشغل الاب عبود منذ العام 2010 وحتى اليوم منصب رئيس إقليم عكار في كاريتاس.

وتمنت رابطة كاريتاس لرئيسها الجديد، في بيان، "التوفيق في مهمته ​الجديدة​ لخدمة خير الناس وفق تعاليم أمنا الكنيسة، ودعم المعوزين في مجتمعنا المتألم والتواق لتطبيق العدالة الإجتماعية رغم كل التحديات، بغية تلبية حاجات الجميع ضمن إمكانيات كاريتاس المتوفرة، خصوصا في ظل ​الأزمة​ الخانقة التي يمر بها لبنان".