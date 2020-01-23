حسن مراد: كان لنا شرف المحاولة وستبقى كل إمكاناتنا في خدمة وطننا.

شكر الوزير السابق ​حسن مراد​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، من القلب لكل الذين كانوا بجانبي خلال فترة الثمانية أشهر في وزارة ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية، وسواء استطعنا أن نحقق بعضا من خططنا لإنعاش التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا أم لم نستطع، فقد كان لنا شرف المحاولة، وستبقى كل إمكاناتنا في خدمة وطننا.

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