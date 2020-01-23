سعد التقى البطريرك العبسي: شرحنا له سبب عدم مشاركتنا في الحكومة

التقى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وفدا من قيادة الجيش حيث قدموا لها التهاني بالاعياد وبحثوا معهم شؤونا امنية ووطنية .

كما التقى العبسي رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد على رأس وفد من الحزب.

ولفت سعد الى انه "من الطبيعي أن نزور البطريرك العبسي ونتداول معه الشؤون العامة الوطنية، ونعرب له عن تقديرنا لمواقفه المتميزة في التشديد على الوحدة والتآخي الوطنيين، وفي الدعوة إلى قيام الدولة المدنية والتكاتف في مواجهة ما يتهدد بلادنا من مخاطر وتحديات"، مشيرا الى "اننا أكدنا خلال اللقاء على موقف حزبنا الثابت لجهة قيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، وحرصنا الدائم على تحصين الاستقرار والسلم الأهلي والتمسك بعناصر قوة لبنان في مواجهة المخاطر التي تتهدد لبنان وكل بلادنا. كما أكدنا مواصلة دورنا النضالي الى جانب الجيش السوري في مواجهة الارهاب ومشاريع التفتيت والتقسيم".

ولفت سعد الى "اننا تطرقنا إلى الموضوع الحكومي في لبنان ووضعنا غبطته في صورة الدور الايجابي الذي لعبه حزبنا للاسراع في تشكيل ​الحكومة​، وشرحنا السبب الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار عدم المشاركة في الحكومة، والذي جاء نتيجة ذهنية المحاصصة الطائفية والاستئثار الجهوي من قبل البعض. علماً أننا زكينا النقيبة أمل حداد للمشاركة في الحكومة، وهي من الاسماء التي قدمها رئيس الحكومة".