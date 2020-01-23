كنعان: الأولوية في اللجنة الفرعية لإقرار قوانين استرداد الأموال المنهوبة

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان أنه "بعد ​الحكومة​ و​الموازنة​ الأولوية في اللجنة الفرعية لإقرار قوانين استرداد ​الأموال المنهوبة​ ورفع ​السرية المصرفية​ والحصانات والهيئة الوطنية ل​مكافحة الفساد​ ضمن إطار واحد منسق لا سيما تعديل قانون الإثراء غير المشروع وذلك قبل منتصف شباط إضغط للمزيد

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