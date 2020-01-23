شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، وذكرى ثورة 25 يناير، قال فيه إن عيد الشرطة هو ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية.

وتحدث عن ثورة 25 يناير قائلا "تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيه بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة".

وجاء نص البرقية كالتالى:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

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تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،

فيطيب لي ونحن نحتفي بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل في الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب الشعب بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية.

كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيه بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناء دولة عصرية حديثة، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد.

حمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء.

وكل عام وأنتم بخير.