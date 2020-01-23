شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول لإنشاء وتجهيز أول مركز لمرضى الإدمان بحميات إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربى؛ لإنشاء وتجهيز أول مركز حكومي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بحميات مستشفي إمبابة، وأوضحت ثابت في بيان لها، أن هذا المركز المُزمع إقامته؛ يأتي كنموذج تطبيقي لاستغلال الأصول غير المستغلة في الدولة، حيث إنه من المقرر أن يُقام على مساحة أرض غير مستغلة بمستشفى حميات إمبابة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع.

وأشارت إلى أن المركز يضم عيادات خارجية وأقساماً داخلية بسعة 100 سرير، على أن تشمل الأقسام الخارجية 3 عيادات يمكنها استقبال 75 مريضا بشكل يومي، إضافة إلى قسم الطوارئ، ويقدر عدد المستفيدين سنوياَ بـ 21 ألف مريض تقريباً، ما بين 19500 مريض عيادات خارجية و1080مريض داخلي سنوياَ .

وأكملت عضو مجلس النواب، أنه بموجب هذا البروتوكول ستتولى وزارة الدفاع تنفيذ أعمال إنشاء وتجهيز المركز وتنفيذ كافة الأعمال المتفق عليها وفق المواصفات القياسية والكود المصري وطبقا للمقايسة المعتمدة وتقديم الخدمات الاستشارية والإشراف على التنفيذ.

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وكان قد شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع 3 اتفاقيات تعاون، الاتفاقية الأولى بين وزارات الصحة والتضامن والإنتاج الحربي. وتنص الاتفاقية على إنشاء مركز متكامل لعلاج الإدمان فى جزء من مستشفى الحميات بإمبابة

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية فى مقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وتختص الاتفاقية بشأن تصميم وتنفيذ محطات الصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة.

وشهد الاتفاقية الثالثة بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التربية والتعليم، وتتضمن الاتفاقية تقديم الاستشارات والإنشاءات المدرسية لتنمية بعض القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.