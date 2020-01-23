الفنيدق.. توقيف شخص في حالة تلبس بحيازة 9716 قرص طبي مخدر

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بالفنيدق، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص في حالة تلبس بحيازة 9716 قرص طبي مخدر.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه بأحد الأحياء السكنية بمدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 9716 قرص طبي مخدر و600 غرام من مخدر الشيرا.

كما تم حجز هاتف محمول ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، يشتبه في كونها من عائدات عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.