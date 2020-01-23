طقس الخميس.. بارد مع زخات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يظل الطقس باردا بكل من المرتفعات ، والمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية – الشرقية مع تكون صقيع أو جليد محليا، في ما ستبقى الأجواء غائمة في أغلب الأوقات حيث الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية مصحوبة برعد فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى ومنطقة سوس.

وستكون السماء غائمة جزئيا فوق الريف، والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس مما سيعطي بعض القطرات المطرية المتفرقة. ومن المنتظر أن تنزل ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

أما بباقي جهات البلاد، فستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية على العموم، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية.

أما الرياح فستهب معتدلة قوية إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي – الغربي بسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وضعيفة إلى معتدلة من الشرق بالواجهة المتوسطية ، ومن الشمال إلى متقلبة بأقاليمنا الجنوبية ومن الجنوب أو الغرب بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 06 و01 درجة بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين ناقص 01 و05 درجات بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس ، والجنوب – الشرقي للبلاد والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 05 و10 درجات بالواجهة المتوسطية ، وسوس، وسهول المحيط الأطلسي ، والسواحل الشمالية وشمال أقاليمنا الجنوبية وما بين 10 و15 درجة بسوس، والسواحل الوسطى وباقي جهات أقاليمنا الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 04 و10 درجات بالمرتفعات وجنوب المنطقة الشرقية ، وما بين 10 و16 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة طنجة، ومابين 15 و20 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وسوس والسهول الواقعة غرب الاطلس وشمال الاقاليم الجنوبية، وستكون مابين 20 و26 درجة فيما تبقى من الاقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.