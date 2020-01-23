أستراليا: تحطم طائرة خلال مشاركتها إخماد حرائق الغابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحطّمت طائرة أسترالية من نوع سي 130 هيركوليس، اليوم الخميس، خلال عملها على إخماد الحرائق في غابات منطقة سنوي موانرو بولاية نيو ساوث ويلز، وكان على متنها ثلاثة أشخاص، ولم يتضح بعد، ما هو مصير طاقم الطائرة، ولم ترد سوى تفاصيل أولية عن الحادث.

وقال مفوض خدمات الاطفاء الريفية، شين فيتزسيمونز، للصحافيين إن "الشيء الوحيد الذي بلغني من التقارير الميدانية هو أن الطائرة سقطت وتحطمت وكانت هناك كرة نار كبيرة نتيجة الحادث".

وشهد اليوم الخميس أيضًا إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات القريبة، وطلبت السلطات من سكان جنوبي العاصمة الأسترالية البحث عن مأوى، وبدأت الحرائق أمس الأربعاء لكن الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة تسببت في تدهور الأوضاع في العاصمة.

وشب حريق ثان بالقرب من المطار صباح اليوم لكنه كان محدودًا، وقالت إدارة المطار في تغريدة "ستتأثر عمليات الوصول والمغادرة بسبب عمليات مكافحة الحرائق".

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(أ ب)

وذكرت تغريدة أخرى لشرطة المرور "الحرائق تنتشر بسرعة وهناك العديد من عمليات إغلاق الطرق في المنطقة. يرجى تجنب المنطقة. حواجز الطرق المحلية في مكانها".

ووجهت السلطات نصائح لسكان بعض ضواحي كانبيرا بالتماس المأوى وطلبت من البعض الآخر المغادرة على الفور. وقال وزير الدفاع أنجوس كامبل للصحافيين، إنّ "قوة الدفاع ستقدم العون وسنبحث الحاجة إلى زيادة هذه المساعدات".

وأضاف "هناك أشخاص يحتاجون إلى الانتقال من المناطق والمباني الإدارية التي يتوقع أن تواجه، وكذلك الأشخاص المشاركين في جهود إخماد حرائق الغابات".