بلدية أم الفحم: مشروع النافورة لم يُلغَ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت إدارة بلدية أم الفحم إن مشروع النافورة لم يُلغَ وإنما هناك تعديلات على المخطط.

وردا على تساؤلات وتوجهات عدد من المواطنين، ولتوضيح اللبس حول مخطط متنزه المدينة (النافورة) أوضحت أنه "لم يتم إلغاء المخطط ومبادئ المشروع الذي خطط له بحسب خطة 922، وإنما تم الاتفاق على إدخال تعديلات على هذا المخطط، بحيث يتم توسيع المنطقة الخضراء بمساحة أكبر، وكذلك دمج المبنى التجاري مع المتنزه بعد ضم القطعة التجارية المحاذية إليه."

وأكدت البلدية أن "المخطط المعدل سيتم بإشراف مهندس مختص بتصميم الحدائق العامة والمساحات المفتوحة".

وختمت بالقول إن "مخطط النافورة لم يتم إلغاؤه، وإنما سيتم إجراء تعديلات عليه بإشراف المهندس المختص، بحيث تسحب الخارطة القديمة للمخطط وتقدم الخارطة بصيغة جديدة".