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شكرا لقرائتكم خبر عن قطر وتركيا وإيران وراء محاولات استهداف الأمير محمد بن سلمان بالأكاذيب والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن محاولات استهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يأتي عن قناعة وإدراك من قطر و تركيا وإيران بأنهم سيكونون المتضرر الأول من مشروع تحويل الشرق الأوسط لأوروبا الجديدة والقضاء على الحالة الفوضوية، وأيضا محاولة فاشلة لاستهداف شعبية الأمير محمد بن سلمان الذي يقف معه الشرق والغرب.
وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن مشروع تحويل الشرق الأوسط إلى أوروبا الجديدة، والذي يقوده الأمير محمد بن سلمان لاشك انه كان رصاصة لمحور الشر الثلاثي " قطر و تركيا وإيران" التي تكمن مصلحتها في استمرارية الفوضى في الشرق الأوسط ، وبالتالي يحاولون محاربة ولي العهد بصياغة الأكاذيب وأخرها هاتف "جيف بيزوس".
وأكد أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أطلق الرصاصة الأخيرة على مشروع الفوضوية الذي تعيشه الشرق الأوسط ووعد بأن تكون هذه المنطقة هي أوروبا الجديدة، وبالتالي محاولات استهداف ولي العهد وأخرها أكذوبة هاتف #جيف_بيزوس تقف خلفها دول تكمن مصلحتها في استمرارية الحالة الفوضوية في الشرق الأوسط.
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