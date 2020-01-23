دائرة المنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني بالجامع تعقدان اجتماعهما الدوري

الخميس 23 يناير 2020

عقدت دائرة المنظمات الجماهيرية والمجتمع المدني بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت اليوم اجتماعها الدوري برئاسة نائب رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية و المجتمع المدني بمؤتمر حضرموت الجامع سالم سعيد قمصي .



وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد لمؤتمر حضرموت الجامع رئيس مكتب المؤتمر بالوادي والصحراء فضيلة القاضي / اكرم نصيب العامري تم مناقشة العديد من القضايا المدرجة في جدول أعماله وأبرزها : التقرير التقييمي عن نشاط الدائرة خلال عام ٢٠١٩ م ومشروع اتجاهات وخطة عملها ومشروع الموازنة التقديرية للنصف الأول للعام الجاري ٢٠٢٠ م ، إضافة إلى تقرير عن نتائج النزولات إلى مقرات المنظمات الجماهيرية وتقرير عن مساهمة المنظمات في احتفالات الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية .

وكان الاجتماع استهل بكلمة فضيلة القاضي / اكرم العامري أشاد فيها بالجهود التي يبذلها أعضاء الدائرة لترسيخ مداميك وثيقة ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع،تجاه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية، بخلق العلاقة الوطيدة والإسهام في ترجمة وتوضيح تلك الوثائق في تعزيز اداء تلك المنظمات لخدمة المجتمع ، شاكرا ما قدمته الدائرة في المشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية ، مؤكدا استعداد قيادة المؤتمر في تذليل الصعوبات والمعوقات لتلك المنظمات مع الجهات ذات الاختصاص و الرقي في عملها .

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وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل القضايا المدرجة في جدول الاجتماع اتخذت بصددها جملة من التوصيات والتكليفات وأبرزها :

- إقرار الوثائق المقدمة للاجتماع مع الملاحظات الواردة عليها .

- التأكيد على أهمية عقد لقاء يضم قيادات المنظمات مع قيادة مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي لمناقشة ومعالجة بعض الإشكالات التي تعترض سير عملها ومدى إسهام المؤتمر الجامع في تذليلها، على ضوء نتائج نزول أعضاء الدائرة .

- التأكيد على أهمية رفع اللجان العاملة بالدائرة خططها وبرامجها للفصل الاول من العام الجاري.