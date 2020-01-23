تدشين عمل جهاز الاشعة الجديد بمركز السلطان قابوس الصحي بمديرية شحن

الخميس 23 يناير 2020

دشن امين عام المجلس المحلي بمديرية شحن الشيخ محمد بن سعيد زعبنوت ومعة قائد حرس حدود محافظة المهرة العميد كامل زعبنوت عمل جهاز الاشعة الجديد في مركز السلطان قابوس الصحي وكذا بمديرية شحن .



وخلال التدشين الذي حضرة مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية الدكتور عبدالحكيم عيسى رعفيت ثمن امين عام المجلس المحلي الشيخ محمد سعيد زعبنوت الدور الذي يقدمة مركز السلطان قابوس الصحي ادارة وكادر طبي في تحقيق بصمات ملموسة وتقديم الرعاية الطبية المتكاملة لكل زوارة ، موكدا دعم السلطة المحلية بمديرية شحن ممثلة بالشيخ محمد بن محمد زعبنوت ووقوفها التام مع كل احتياجات مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية

هذا واوضح مدير مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية الدكتور خيران هادي ان جهاز الاشعة الجديد وتخصيص احد الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الاشعة جاء دعما من الرجل الانسان الاستاذ عوض مبارك سعد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة ومدير مستشفى الغيظة المركزي الاستاذ محسن بلحاف.

Advertisements

ويضيف ان هذا الدعم بادرة جميلة ومهمة لتطوير سير اداء العمل الطبي في المركز الذي يستقبل مئات الحالات المرضية من مختلف المحافظات اليمنية ويقدم لهم الرعاية الطبية على اكمل وجة والادوية مجانا .

شاكرا تعاون السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت ومكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وبالمديرية على اسهاماتهم الا محدودة في الاهتمام وخدمة الجانب الطبي بمديرية شحن وكافة مديريات محافظة المهرة.

وشاكرا الدور الذي يبذلة قائد سفينة النهضة في المديرية الشيخ محمد بن محمد سعيد زعبنوت مدير عام مديرية شحن الذي لا يالو جهدا في خدمة مركز السلطان قابوس الصحي بالمديرية.