اليمن.. تدشين حملة تفتيش للمراكز الصحية والصيدليات المخالفة بالمهرة

الخميس 23 يناير 2020

قامت لجنة برئاسة مدير مكتب الصحة والسكان بالمهرة الأستاذ عوض مبارك سعذ، بحملة تفتيش واسعة للمراكز الصحية وعدد من الصيدليات واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة مع المخالفين منهم .



كما قامت لجنة التفتيش برئاسة مدير مكتب الصحة والسكان الأستاذ عوض مبارك سعد وعضوية مدير مستشفى الغيضة المركزي الأستاذ محسن بلحاف ومسؤولي الشؤون الصيدلانية ومسؤولي شؤون المنشأت الطبية الخاصة بضبط صيدلية تقوم ببيع أدوية خاصه بوزارة الصحة وتوزع مجاناً في المرافق الصحية وتم إحالة مهربي الأدوية للتحقيق

وخلال الحملة تم إيقاف عدد من المراكز الصحية المخالفة للنظم واللوائح والمنتهية تصاريح عملها ،كما تم إيقاف المراكز الصحية اللتي لم تحضر مؤهلات العاملين فيها خاصة وإن البعض من هذه المراكز يعمل في مجال النساء والتوليد والأطفال .

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وتأتي حملة التفتيش للمنشأت الطبية الخاصه ضمن خطة عمل مكتب الصحة والسكان بالمحافظة لضبط المخالفين وإحالتهم الى التحقيق بالتنسيق مع إجهزة البحث الجنائي بالغيضة

وأشار مدير عام الصحة بالمهرة إن حملة التفتيش أتت تجاوبا مع بلاغات وشكاوى مقدمه من قبل المواطنين لضبط المخالفين من الصيدليات والمراكز الصحية ، وإن الهدف من الحملة ضبط مصادر الأدوية المنتهية الصلاحية وبائعي الأدوية الخاصة بالأمراض النفسية اللتي لا تصرف إلا بوصفة طبية وتحت الرقابة لإن هذه الأدوية تستخدم لإغراض مشبوهة .

وأضاف مدير مكتب الصحة إن المكتب مستمر بدورة الرقابي وسيضل بالمرصاد لمن باعوا ضمائرهم و تسول لهم أنفسهم بممارسة الغش التجاري في المجال الصحي.