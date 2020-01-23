شكرا لقرائتكم خبر عن العبودي يلتقي مدير عام حوف لمناقشة احتياجات المديرية من المشاريع والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مدير عام مديرية حوف الأستاذ حاتم مكي لمناقشة احتياجات المديرية من مشاريع خدمية ضمن وذلك أهتمام قيادة السلطة المحلية بتطوير مستوى الخدمات الأساسية بمديريات المحافظة.

وناقش اللقاء، مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المديرية وإمكانية تكليف فريق فني والنزول الى مديرية حوف لأعداد الدراسات المتعلقة بمشروع المياه وأسباب تعثر بعض المشاريع والمعالجات المطلوبة لاستكمالها. Advertisements ولفت الوكيل العبودي الى أهمية تضافر الجهود لإيجاد تنمية حقيقية في المديرية وتلبية احتياجاتها من المشاريع الخدمية أبرزها مشروع المياه كونه يعتبر شريان الحياة بالنسبة لأبناء المديرية إلى جانب المشاريع الخدمية الأساسية مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم. واكد العبودي حرص قيادة السلطة المحلية على الاهتمام بتلبية احتياجات المديرية من المشاريع التنموية والخدمية بحسب للأولويات والإمكانيات المتاحة باعتبارها مديرية متنامية الاطراف وجبلية.

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