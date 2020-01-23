شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أول محافظة المهرة يلتقي ادارة صندوق نشطون الخيري وأهالي المنطقة والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 شدد وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري على ضرورة تفعيل نشاط الصندوق الخيري لأبناء منطقة نشطون ليقوم بدوره في مساعدة المحتاجين من الأهالي وتحسين الخدمات العامه وفقاً وأهدافه التي انشىء من أجلها.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل الأول اليوم ، بمكتبه بحضور مدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان ورئيس مجلس إدارة الصندوق وممثلين عن أهالي المنطقة. Advertisements وناقش اللقاء وضع الصندوق ونشاطه وآلية عمله تحت إشراف السلطة المحلية بالمديرية، وأهمية بناء علاقة مشتركة وتعاون ببن إدارة الصندوق والمواطنين وإدارة ميناء نشطون والبحث عن مصادر دعم. ووجه الوكيل بن عويض مدير عام مديرية الغيضة وإدارة الصندوق بتزمين المعالجات والحلول المتفق عليها في اللقاء لما من شأنه تحسين أداء الصندوق وتقديم مزيد من الخدمات لأهالي منطقة نشطون.

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