بن حبريش يلتقي عمادة كلية الاداب بجامعة حضرموت

الخميس 23 يناير 2020

التقى وكيل أول حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم بمكتبه بالمكلا، عدد من عمادة كلية الأداب بجامعة حضرموت، وذلك لمناقشة أوضاع العملية التدريسية في أقسام كلية الاداب.



وتطرق اللقاء الذي حضره نائب عميد كلية الآداب لشؤون الجودة بجامعة حضرموت، الدكتور عاطف التميمي، ونائب العميد للشؤون الطلاب الدكتور خالد باوزير، ورئيس قسم الصحافة والإعلام بالكلية الدكتور خالد بن دهري، ومندوب طلاب قسم الاعلام محمد المشعلي، إلى أبزر المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية والإدارية في أقسام الكلية ، وكذا المتطلبات التي تحتاج لها وخاصة قسم الصحافة والاعلام من أجهزة ودورات تطبيقة للطلاب.

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كما ناقش اللقاء سبل دعم السلطة المحلية بالمحافظة لكليات جامعة حضرموت، وتقوية إذاعة الجامعة، لإيصال رسالة الجامعة للمجتمع وتوعيته في شتى الجوانب.

وأكد وكيل أول حضرموت على أهمية دور جامعة حضرموت ورسالتها الأكاديمية والبحثية حاثًا على مزيد من التعاون البناء لخدمة المجتمع في حضرموت ، مجددا استعداد السلطة المحلية تقديم اوجه الدعم للجامعة سواء في استمرار العملية التدريسية فيها او إنجاح خططها المختلفة.