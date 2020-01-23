باضاوي يطلع على نشاط مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت

الخميس 23 يناير 2020

استقبل مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بحضرموت الساحل اوسان محمد باحسين، بمكتبها وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي والوفد المرافق له.



واستهل اللقاء بترحيب "باحسين" بهذه الزيارة الهامة والنوعية ، مقدمتاً بدورها شرحاً وافياً عن نشاط المكتب والتحديات التي تواجه سير العمل وطرق معالجتها وفق الاطر والضوابط المطروحه.

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من جهته، أشاد وكيل المحافظة بالانجازات التي يقوم بها مكتب الشؤون الاجتماعية في الجانب الخدمي ، مبدياً إعجابه بالتنظيم والسياسة المهنية التي ينتهجها مكتب الشؤون الاجتماعية في حل الكثير من القضايا ومشاكل المواطنين .

وعرض الاجتماع الكثير من الروئ والافكار الهامه والتي تهدف الى ضرورة تعزيز نظام العمل وتنسيقه وفق الرؤى والافكار التي ينتهجها المكتب ،حيث تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب بمعية مدير الشؤون الاجتماعية على جميع اقسام وإدارات المكتب ، مطلعاً بدوره على مجمل العمل القائم بالمكتب من الخدمات والانشطة العامه المقدمه للموطنين ، ممثلة بتخليص اوراق المراجعين واعمال الرقابه والاشراف وغيرها من الاعمال والخدمات المتنوعه بالمكتب.