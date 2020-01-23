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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يلتقي مديرة مؤسسة GIZ الألمانية والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، بمدينة فرانكفورت في ألمانيا، بالسيدة /ماري تيرتسونين/ مديرة مؤسسة GIZ الألمانية.
خلال اللقاء اطلع سيادة المحافظ، السيدة ماري على النجاحات التي تحققت في الجانب الأمني، واهتمام السلطة المحلية في حصرموت بتحسين الخدمات للمواطنين، وبالأخص في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء والشباب والمرأة، وحاجة حضرموت إلى المزيد من التعاون والدعم من مؤسسة gtz الألمانية، وتقدم المحافظ بجزيل الشكر لما تم تنفيذه من قبل المؤسسة في حضرموت.
بدورها أبدت السيدة ماري اهتمامها واستعداد المؤسسة الألمانية لتقديم المزيد من الدعم لحضرموت، معربةً عن الشكر لكل الجهود من قبل السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة التي تسهم في انجاح مشاريع وتدخلات المؤسسة في حضرموت.
وأعلنت ان مؤسسة GIZ تستعد لتنفيذ مشروع حيوي في المجال السمكي بحضرموت لمساعدة الصيادين الذين يمثلون قطاعاً مهماً في المجتمع .
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