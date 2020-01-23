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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي مديرة مركز الإمارات للدراسات السياسية والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، بالدكتورة ابتسام الكتبي مديرة مركز الإمارات للدراسات السياسية التي أطلعت المحافظ على مهام ونشاط المركز .
بدوره أطلع المحافظ، مديرة المركز على تجربة محافظة حضرموت في التخلص من العناصر الارهابية بتنظيم القاعدة في ساحل حضرموت، بمساعدة من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، متطرقاً الى الدور الكبير الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في مساندة السلطة المحلية لتطبيع الحياة في المحافظة، وأكد المحافظ ان تجربة حضرموت تجربة فريدة ورائدة
وتحظى باحترام وتقدير فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودول التحالف العربي.
وأشار المحافظ الى ان جهود السلطة المحلية تنصب حالياً في الاهتمام ببناء المؤسسات وتقديم الخدمات للمواطنين في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، مؤكداً حاجة حضرموت إلى مزيد من المساندة والدعم من قبل دول التحالف لمواصلة مشوارها وتجربتها الفريدة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتقدم المحافظ بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على كل ما قدمته وتقدمه لحضرموت .
جدير بالذكر ان مركز الامارات للدراسات السياسية يعدّ من المراكز السياسية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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