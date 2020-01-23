شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف.. مقتل 7 من عناصر المليشيا بينهم قيادي خلال مواجهات في المتون والمصلوب والان مع التفاصيل

الخميس 23 يناير 2020 قالت مصادر عسكرية إن معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية ومليشيات الحوثي عقب محاولات تسلل للأخيرة في جبهتي المتون والمصلوب بمحافظة الجوف.

وذكرت المصادر أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين عقب محاولة تسلل نفذتها مجاميع حوثية على مواقع الجيش في جبهة المصلوب. Advertisements وأكدت المصادر أن سبعة من عناصر المليشيات قتلوا بينهم قيادي ميداني خلال صد قوات الجيش لمحاولة التسلل الفاشلة. وأشارت المصادر أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل أخرى صوب العقبة تحت غطاء مدفعي للمليشيات الحوثية. وأضافت المصادر أن معارك كر وفر تدور بين الطرفين في جبال حام وبجبهة المتون غرب المحافظة وسط تبادل للقصف المدفعي وغارات لطيران التحالف العربي

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