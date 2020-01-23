- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 9 من قتلاها الذين سقطوا في جبهة الضالع والان مع التفاصيل
الخميس 23 يناير 2020
شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة ذمار، ظهر الأربعاء 22 يناير /كانون الثاني 2020م، جثامين 9 قتلى من عناصرها بينهم قيادات ميدانية سقطوا في جبهات القتال بمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية شيعت، ظهر الأربعاء، جثامين 9 من قتلاها بينهم قيادات ميدانية، لقوا مصرعهم منذ بداية الأسبوع الجاري في جبهات القتال بمحافظة الضالع.
وتابعت المصادر، إن المليشيات شيعت 4 من قتلاها بينهم قيادي إلى مقبرة قتلاهم بمدينة ذمار، وأطلقت النار أثناء تشييعهم ومرورهم من الشارع العام، ما أدى إلى هروب المواطنين من الشارع تحت اعتقاد أن هناك حرباً بين مسلحين.
وأضافت المصادر، أن بقية قتلى المليشيات الخمسة عناصر بينهم قيادي، توزعوا على مديريات آنس والمنار والحدا.
ولفتت إلى أن جثث القتلى تم إخراجها من ثلاجة مستشفى ذمار العام الذي تكتظ ثلاجته بالعشرات من قتلى المليشيات الحوثية وتحول إلى مستشفى خاص بالجماعة
كانت هذه تفاصيل خبر ذمار.. مليشيا الحوثي تشيع 9 من قتلاها الذين سقطوا في جبهة الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.