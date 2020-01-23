شكرا لقرائتكم خبر عن وزني: لبنان تتطلع لـ 5 مليارات دولار قروض والان نبدء بالتفاصيل
ذكرت صحيفة ذا ديلي ستار أن وزير المال اللبناني غازي وزني قال اليوم الخميس إن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.
وأضاف وزني، الذي تولى منصبه في حكومة جديدة تم تشكيها يوم الثلاثاء، أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد.
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