شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. كوريا الشمالية تحضر «مؤتمر ميونخ» والان نبدء بالتفاصيل
قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن إن كوريا الشمالية سترسل، ولأول مرة، مندوبا عن حكومتها لحضور المؤتمر.
وذكر رئيس المؤتمر، فولفجانج إيشنجر، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه من المنتظر أن يشارك نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، كيم سون جيونج، في المؤتمر الشهير الذي يناقش قضايا السياسة الأمنية و المقرر في الفترة من 14 وحتى 16فبراير المقبل.
وسينعقد مؤتمر ميونخ الأمني هذا العام للمرة السادسة والخمسين منذ انطلاقه.
وأعلن 18 رئيس دولة و 12 رئيس حكومة و 70 وزير خارجية ودفاع، حتى الآن عزمهم حضور المؤتمر.
وقال إيشنجر إن الاهتمام بالمؤتمر أصبح أكبر من أي وقت مضى، "ولكننا وصلنا بالفعل في السنوات الماضية للحد الأقصى من طاقتنا ".
وحسب الدبلوماسي السابق، إيشنجر، فإن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها المؤتمر دعوة لكوريا الشمالية للمشاركة في المؤتمر، "وأرى أنه إذا استطاعت كوريا الشمالية والجنوبية التفاوض بشأن خفض التوتر بينهما، بل وأن يلتقي ترامب شخصيا مع حاكم كوريا الشمالية، فإن مثل هذه الدعوة لن تكون خاطئة"، مضيفا: "كما أن لدينا علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية".
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