لليوم الثالث.. نفط ذي قار توقف انتاج حقل الناصرية

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن شركة نفط ذي قار توقف انتاج حقل الناصرية النفطي لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف أن وقف الانتاج جاء بسبب الصعوبات التي ترافق العمل وقربها من مقر التظاهرات على الطريق السريع.

