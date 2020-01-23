لليوم الثالث.. نفط ذي قار توقف انتاج حقل الناصرية

تستمر شركة نفط ذي قار، اليوم الخميس، بايقاف انتاج حقل الناصرية النفطي بسبب "الصعوبات" التي ترافق آليات العمل.
وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن شركة نفط ذي قار توقف انتاج حقل الناصرية النفطي لليوم الثالث على التوالي.
وأضاف أن وقف الانتاج جاء بسبب الصعوبات التي ترافق العمل وقربها من مقر التظاهرات على الطريق السريع.
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