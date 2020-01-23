ستة اسماء مرشحة لخلافة المهندس

كشف مصدر مطلع، عن وجود ستة اسماء مرشحة لخلافة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس. وقال المصدر ان "هناك ستة أسماء حتى الآن طرحت لتولي منصب نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بدلا عن ابو مهدي المهندس الذي اغتيل بغارة اميركية مع قائد فيلق القدس الايراني قاسم سلماني قرب مطار بغداد يوم الثالث من كانون الثاني الحالي". Advertisements واضاف ان "هناك مناقشات بشأن تلك الاسماء وسيتم حسمها قريبا". وتناقلت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا افادت بأن شورى الحشد الشعبي انتخبت "أبي علي البصري" نائباً لرئيس الحشد خلفاً لأبي مهدي المهندس الذي استشهد في غارة أميركية استهدفته مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد، فيما نفى الحشد صحة تلك الانباء ودعت الى توخي الدقة في نقل المعلومة.



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