بالوثائق.. القضاء يرد دعوتين ضد رئيس اتحاد الكرة

رياضة 2020-01-23 | 10:29 609 مشاهدة قرر مجلس القضاء الأعلى، رد دعوتين لرئيس اتحاد الصحافة الرياضية خالد جاسم بحق رئيس اتحاد الكرة المستقيل عبد الخالق مسعود بسبب "أخطاء قانونية". Advertisements

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