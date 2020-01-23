عناصر داعش يقتلون مدنيا ويحرقون منزله جنوب الموصل

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين من تنظيم داعش اختطفوا، صباح اليوم، مواطنا (تولد ١٩٦٤) واقدموا على قتله وحرق منزله ضمن قضاء الحضر جنوب الموصل.

وأوضح المصدر، أن قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وباشرت بالتحقيق والتحري والبحث عن الجناة.

