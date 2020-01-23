مجدداً.. محتجون يقطعون الطريق الرابط بين الديوانية والمحافظات الجنوبية

أفاد مراسل الخليج 365، الخميس، بأن محتجين قطعوا الطريق السريع الرابط بين الديوانية والمحافظات الجنوبية. وحمل المحتجون لافتة كُتب عليها: "الطريق مغلق إكراماً لدم الشهداء". وكان محتجون قطعوا، أمس الأربعاء، الطريق السريع الرابط بين الديوانية والمحافظات الجنوبية، وناشدوا الأمم المتحدة "الضغط" على السياسيين من أجل تنفيذ مطالبهم. Advertisements

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