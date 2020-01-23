نائب يرجح تقديم اسم مرشح رئاسة الوزراء بعد التظاهرات المليونية

رجح نائب عن تحالف الفتح، اليوم الخميس، ان يتم اعلان اسم المرشح لمنصب رئيس الوزراء بعد انتهاء التظاهرات المليونية، داعيا رئيس الجمهورية الى تكليف الشخص "المناسب والشجاع" باسرع وقت وعدم التهرب من هذه المسؤولية الوطنية المهمة.
واضاف امرلي، ان "القوى السياسية عليها العمل بشكل تعاوني واختيار الشخصية المناسبة بشكل صحيح، خاصة انها حكومة مؤقتة وليست دائمة وسيكون واجبها الاعداد لانتخابات مبكرة"، مرجحا ان "يتم تقديم اسم المرشح لرئاسة الوزراء بعد انتهاء التظاهرات المليونية المطالبة بخروج القوات الاجنبية، وعلى رئيس الجمهورية تكليف الشخص المناسب والشجاع باسرع وقت وعدم التهرب من هذه المسؤولية الوطنية المهمة".
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