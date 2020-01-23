نائب يرجح تقديم اسم مرشح رئاسة الوزراء بعد التظاهرات المليونية

وقال مهدي تقي امرلي، في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى السياسية تسعى بقوة للوصول الى شخصية جدلية قادرة على فرض القانون والحفاظ على هيبة الدولة والمضي بجميع المهام المطلوبة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "البلد في ازمة كبيرة والوصول الى شخص يرضى عليه الجميع هو امر صعب فلابد ان تكون هناك ملاحظات معينة من البعض على اي شخصية تطرح".

واضاف امرلي، ان "القوى السياسية عليها العمل بشكل تعاوني واختيار الشخصية المناسبة بشكل صحيح، خاصة انها حكومة مؤقتة وليست دائمة وسيكون واجبها الاعداد لانتخابات مبكرة"، مرجحا ان "يتم تقديم اسم المرشح لرئاسة الوزراء بعد انتهاء التظاهرات المليونية المطالبة بخروج القوات الاجنبية، وعلى رئيس الجمهورية تكليف الشخص المناسب والشجاع باسرع وقت وعدم التهرب من هذه المسؤولية الوطنية المهمة".