النفط يهبط 1% مع توقعات بتخمة المعروض

وسجل خام برنت 62 الجلسة منخفضاً 0.79 دولار أو ما يعادل 1.27 % للبرميل في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 0.94 دولار أو 1.66 % ليتحدد سعر التسوية عند 55.82 دولاراً.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.



الا ان التخمة بالمعروض تصطدم بالمخاوف من تعطيلات المعروض في ليبيا وإيران والعراق، بما سيفضي إلى تقلبات في السعر الفوري خلال الأسابيع المقبلة لكن لأثر على العوامل الأساسية للنفط يظل محدودا حتى الآن.