النفط يهبط 1% مع توقعات بتخمة المعروض

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، الخميس، حيث بعد ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية لتخمة معروض بالسوق ومخاوف الطلب وسط التوترات التي يشهدها العراق ثاني أكبر منتج في منظمة اوبك ، فضلاً عن تعطيلات إنتاج الخام في ليبيا.
وسجل خام برنت 62 الجلسة منخفضاً 0.79 دولار أو ما يعادل 1.27 % للبرميل في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط 0.94 دولار أو 1.66 % ليتحدد سعر التسوية عند 55.82 دولاراً.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.
الا ان التخمة بالمعروض تصطدم بالمخاوف من تعطيلات المعروض في ليبيا وإيران والعراق، بما سيفضي إلى تقلبات في السعر الفوري خلال الأسابيع المقبلة لكن لأثر على العوامل الأساسية للنفط يظل محدودا حتى الآن.
وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.
الا ان التخمة بالمعروض تصطدم بالمخاوف من تعطيلات المعروض في ليبيا وإيران والعراق، بما سيفضي إلى تقلبات في السعر الفوري خلال الأسابيع المقبلة لكن لأثر على العوامل الأساسية للنفط يظل محدودا حتى الآن.
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