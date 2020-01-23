بالصور.. قطع طريق رئيسي وسط بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم قطع طريق رئيسي وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قطعوا طريق جامع الكيلاني باتجاه معارض النهضة وسط بغداد امام حركة السير". واضاف ان "القطع تم بواسطة قطع حديدية من السكراب". Advertisements

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